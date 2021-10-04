Издание Forbes спрогнозировало скорую энергетическую катастрофу в Европе

При переходе на природные энергетические источники Европу может ожидать энергетическая катастрофа уже этой зимой, передает РИА Новости.

Автор статьи в Forbes Дэвид Блэкмон отметил, что рекордный рост цен на газ в мире может привести к тому, что многие тепловые электростанции перейдут на нефть или уголь и стоимость этих ресурсов повысится. К тому же, многие страны закрыли большое количество угольных и газовых электростанций.

Аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина обратила внимание на то, что только Россия обладает достаточными запасами угля для продажи, но и этих запасов может оказаться недостаточно.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», – пояснила она.

Блэкмон добавил, что хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис плавно становится глобальным.

Он отметил, что эту проблему не получится решить в короткие сроки, на преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии.

«Это не то, что можно исправить в одночасье», — отметил автор статьи.

Так, цены на газ в Европе на сегодняшний день бьют все рекорды. В конце сентября его стоимость за 1 тыс. кубических метров впервые поднялась до 1000 долларов, несмотря на то, что поставки газа из России на европейский рынок близки к историческому максимуму.