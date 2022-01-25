Посол Денисов: Неформально Китай уже признал российские вакцины

Хотя официально Китай не признавал российские вакцины от коронавируса, спортсмены нашей сборной, прибывшие в страну, не ограничиваются в правах и равны с привитыми иностранными препаратами. Об этом на пресс-конференции рассказал посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Мне кажется, что эти вопросы скорее будут решены через международные организации. Всемирная организация здравоохранения уже признала две китайских вакцины, готовится к признанию нашей вакцины „Спутник“. Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет», — заметил дипломат.

Поэтому ситуацию с российскими спортсменами можно рассматривать как неформальное, но все-таки признание вакцин из РФ, полагает он.

«Это касается и всех остальных: Китай пока официально не признал ни одну из зарубежных вакцин, но спортсмены, приехавшие на Олимпиаду, чем бы они ни привились, пользуются равными правами», — рассказал Денисов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пекине выявлено 15 случаев коронавируса среди прибывших на Олимпиаду.