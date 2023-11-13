Посол Беларуси в РФ: Мы можем производить до тысячи компонентов для казанских Ту-214

Белорусские производители могут наладить производство до тысячи компонентов для самолета Ту-214, который выпускается на Казанском авиазаводе. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

«Мы вышли на хорошую совместную кооперационную программу по производству части компонентов к части изделий для этого самолета (Ту-214 – прим. Т-и.) в Беларуси. Сейчас подписан первый контракт на 112 единиц, это 70 миллионов российских рублей. Но это, по сути, проба пера. Далее в разработке еще 912 компонентов этого самолета, которые мы потенциально можем производить в Белоруссии», – сказал посол.

Он отметил, что в рамках двусторонней российско-белорусской повестки авиастроение является одной из приоритетных тем. «Правительственная делегация во главе с нашим Премьер-министром посещала казанский авиационный завод. Специалисты завода приезжали в Беларусь, изучали возможности двух наших предприятий. Есть планы по развитию и увеличению объемов производства базовой модели Ту-214», – рассказал Крутой.

Кроме того, по словам посла, белорусы хотели бы поучаствовать в расширении производственной базы предприятия. «У Казанского авиационного завода есть технологические заделы, новые цеха, которые требуют очень серьезного станочного оборудования. У нас на уровне двух стран подписано межправительственное соглашение по развитию станкостроительной отрасли, и сейчас идет наполнение его конкретными проектами», – говорит он.

«В рамках программ расширения производства и тех задач, которые перед ними поставлены по увеличению выпуска гражданских самолетов, авиаторы, как российские в целом, так и казанские в частности проводят мониторинг рынка на предмет поставки станочного оборудования. Белорусские компании свои заявки представили, и я надеюсь, что в части расширения производства самого Казанского авиазавода у нас этот процесс получится», – резюмировал посол.

Подробнее о приоритетных направлениях сотрудничества Белоруссии и Татарстана читайте в материале «Татар-информа» Авиастроение, нефтехимия и транспорт: посол Беларуси в РФ о новых проектах с Татарстаном.