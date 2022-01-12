Посол Антонов: Заявления чиновников США подрывают переговоры с Россией
Провокационные заявления американских чиновников подрывают переговоры с Москвой, которая ожидает конкретных действий, а не обвинений во всех грехах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипмиссия опубликовала его слова в Facebook, сообщает РИА Новости.
«Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», — подчеркнул посол.
Антонов посоветовал замгоссекретарю Виктории Нуланд быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров, потому что она возложила на Москву ответственность за напряжение вокруг Украины.
Посол подчеркнул, что России нужны конкретные действия американской стороны, а не не дезинформация и обвинения во всех грехах. Он напомнил также, что российская сторона обозначила свои приоритеты вполне.четко и ясно.
«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе <...>», - добавил он.
Посол также отметил, что конструктивной атмосфере на переговорах мешает «обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников госдепартамента».
В последние месяцы западные политики утверждают, что Россия на границе с Украиной сосредоточила войска. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что перемещение вооруженных сил в пределах территории государства никого не должно волновать и никому не угрожает. А заявления о «российской агрессии» используются для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркивают в Москве.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял во время переговоров с США по гарантиям безопасности, что у России нет никаких планов нападения на Украину.