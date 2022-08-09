Посол Антонов заявил, что США продолжают «подливать масла в огонь» конфликта на Украине

США продолжают «подливать масла в огонь», выделяя киевскому режиму дополнительную помощь. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает „подливать масла в огонь“ украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — цитирует Telegram-канал дипмиссии посла.

Антонов назвал особо циничными заявления представителей администрации Белого дома о том, что поставки военной продукции усилят позиции Киева за «вероятным» столом переговоров.

Соединенные Штаты лишь «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией, резюмировал Антонов, подчеркнув, что ничего хорошего для мира такой ход не даст, а лишь «продлит агонию украинского режима».

Ранее британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс также заявил, что американский Президент Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований были отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что для этого перед Москвой стоит задача по демилитаризации и денацификации киевского режима.