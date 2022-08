Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником из-за ситуации вокруг Украины

Американский Президент Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут Президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — задался вопросом британский музыкант в интервью CNN.

Более того именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса, заявил Уотерс, напомним о событиях 2008 года, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии.

«Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году, — сказал музыкант. Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы».

Музыкант в настоящее время находится в турне под названием This Is Not A Drill. В своих выступлениях он затрагивает откровенно политические темы, демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует и американский Президент Джо Байден, передает РИА Новости.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований были отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.