Посол Антонов: Россия ожидает введения новых санкций США

Россия ожидает введения против нее новых санкций Вашингтона, так как в США есть консенсус в данном вопросе. Сейчас идет лишь обсуждение того, какими будут ограничения, введенные против РФ, и каковы их сроки. Об этом в интервью для YouTube-канала «СоловьевLive» рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках», — отметил дипломат.

По его словам, Россия готова к такому шагу со стороны США.

«К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — заметил Антонов.

Ранее Сенат США объявил, что часть санкций, которые планируется ввести в случае «нападения» России на Украину, могут начать действовать заранее — «авансом».