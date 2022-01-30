В Сенате США заявили, что могут ввести некоторые санкции против России «авансом»

Часть санкций против России, которые власти США готовят на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут ввести в качестве превентивных мер. Об этом в интервью каналу CNN заявил глава международного комитета сената Соединенных Штатов Роберт Менендес.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — цитирует РИА Новости политика.

Еще один член комитета — Джим Риш — подтвердил слова Менендеса, пояснив, что окончательный вариант проекта может сочетать немедленные и оставленные на потом санкции.