news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
30 января 2022  22:02

В Сенате США заявили, что могут ввести некоторые санкции против России «авансом»

news_top_970_100

Часть санкций против России, которые власти США готовят на случай обострения ситуации вокруг Украины, могут ввести в качестве превентивных мер. Об этом в интервью каналу CNN заявил глава международного комитета сената Соединенных Штатов Роберт Менендес.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — цитирует РИА Новости политика.

Еще один член комитета — Джим Риш — подтвердил слова Менендеса, пояснив, что окончательный вариант проекта может сочетать немедленные и оставленные на потом санкции.

#санкции против россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное