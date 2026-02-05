«Посмотри, это ты на фото?»: как мошенники заносят вирусы на гаджеты и компьютеры

Сообщение от незнакомца может обойтись очень дорого – потерять все свои деньги и остаться с кредитами можно, загрузив один небольшой файл от незнакомого человека. Вложения с вирусами мошенники рассылают через мессенджеры, соцсети, электронную почту, маскируя их под фотографии и документы. О том, как распознать ловушку, рассказали в МВД.





Радис Юсупов: «Кибермошенники придумывают самые разные способы, чтобы внедрить вирус в ваш гаджет или компьютер»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человеку становится интересно, что за фото ему прислали, и он скачивает файл с вирусом»

Заразить компьютер или смартфон вирусами – один из распространенных способов, который используют мошенники, чтобы взломать личный кабинет на Госуслугах, аккаунт в соцсетях или банковское приложение.

Такой метод используется уже очень давно, однако до сих пор продолжает быть рабочим. Мошенники совершенствуют методы, придумывают все новые и новые, подключая искусственный интеллект и другие новейшие технологии.

«Кибермошенники придумывают самые разные способы, чтобы внедрить вирус в ваш гаджет или компьютер. Как правило, они делают так, чтобы вы сами загрузили вредоносную программу в компьютер. Один из самых новых способов – рассылка файла .apk с подписью “Посмотри, это ты на фото?”. Человек получает сообщение от неизвестного пользователя – естественно, ему становится интересно, что за фотографию ему отправили, и он начинает скачивать файл с вирусом», – объяснил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Текст в таких сообщениях может быть самым разным: «Это ты на видео?», «Это ты попал в ДТП?», «Это твоя школа?». Главное для аферистов – создать интригу.

Файлы с вирусами маскируют под фото, видео, документы

Еще один способ занести вирус на устройство – заставить человека скачать приложение. В магазинах приложений различных операционных систем могут находиться клоны популярных приложений, после закачивания которых в телефон проникают вирусы. Такие же приложения могут быть скачаны с фишинговых сайтов.

«Фишинговые сайты – это, как правило, копии популярных сайтов или полностью вымышленные веб-страницы, где предлагают скидки, выгодные предложения по покупке чего-либо. Домен фишингового сайта будет очень похож на домен сайта-подделки, отличаться будет только одна-две буквы. Мошенники могут создать сайт с любым доменом, это не составляет для них труда. Также следует обращать внимание на то, что чаще всего адрес фишинговых сайтов заканчивается на “net” или “com”, потому что создаются они за рубежом. Российские сайты заканчиваются на “ru”.

Также мошенники могут прислать сообщение со ссылкой, прикрываясь рекламой. Обещая грандиозные скидки, они просят перейти по ссылке, чтобы совершить выгодную покупку, однако потенциального покупателя на этом сайте ждет лишь разочарование.

Замаскировать вирусы могут под фотографии, видео, документы, архивированные файлы. Вредоносные программы скрываются в почтовых вложениях под видом счетов, чеков и прочего.

«Действовать вирусы могут по-разному. Одни воруют личные данные вместе с паролями и передают их мошенникам. Другие блокируют гаджет или компьютер и требуют денег за разблокировку. Другие взламывают вашу электронную почту и соцсети, чтобы сделать рассылку с вредоносными файлами вашим знакомым. Кроме рассылки файлов с вирусами, мошенники могут вести переписку от вашего имени, просить у ваших друзей деньги в долг и вести переписку с коллегами по бизнесу от вашего имени», – отметил Радис Юсупов.

Если ваш смартфон или компьютер стали работать медленнее, начали появляться незнакомые приложения, пропадают деньги со счетов – это верный признак заражения его вирусом Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Важно помнить о безопасности в интернете и не относиться к этому легкомысленно»

Чтобы избежать заражения вирусами, не стоит переходить по сомнительным ссылкам и скачивать подозрительные файлы. Необходимо отключить автоматическую загрузку файлов и не общаться с незнакомцами в мессенджерах и соцсетях.

«Если вы повелись на предложение получить баллы в онлайн-игре и вам предлагают отключить антивирус, вы должны понять, что имеете дело с мошенниками. Ни в коем случае не отключайте антивирус ни под каким предлогом. Если вы случайно нажали на подозрительную ссылку или начали скачивать подозрительное приложение, необходимо как можно быстрее включить режим полета, чтобы вирус не успел скопировать ваши данные. Пока вы не в сети, вы можете найти вредоносное приложение или сам вирус и удалить его», – объясняет сотрудник МВД.

Если ваш смартфон или компьютер стал работать медленнее, начали появляться незнакомые приложения, пропадают деньги со счетов – это верный признак заражения его вирусом.

«Важно помнить о безопасности в интернете и не относиться к этому легкомысленно. Расскажите об этом своим родственникам и детям, которые могут попасться на уловки мошенников. Говорите с ними об этом как можно чаще, чтобы избежать неприятных последствий», – советует Радис Юсупов.