«Успеть в первые 24 часа!»: в МВД РТ рассказали, что делать, если вас обманули мошенники

Что делать, если вы стали жертвой мошенников и отдали им свои сбережения? Сколько времени есть на реакцию и как среагировать правильно? О том, кому звонить и что делать, «Татар-информу» рассказали в МВД Татарстана.





За 2025 год 11 831 татарстанец пострадал от телефонных мошенников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У вас должно быть нулевое доверие к тем, кто звонит с незнакомых номеров»

За 2025 год 11 831 татарстанец пострадал от действий телефонных мошенников, они передали аферистам 5,6 миллиарда рублей – таковы данные МВД Татарстана. О том, как не стать жертвой телефонных и кибермошенников, говорят постоянно, однако люди продолжают попадаться на их уловки. Уже потом, когда человек понял, что его обманули, он осознает, что совершил глупую ошибку, о которой его предупреждали много раз. Человек впадает в ступор и не понимает, что делать, куда бежать. Как быть и есть ли шанс вернуть свои деньги, «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Если вы перевели деньги мошенникам, которые общались с вами через интернет или по телефону, сообщили им коды из СМС или какие-либо другие личные данные, нужно в первую очередь прекратить разговор и перестать выходить с ними на связь. Не нужно поддаваться панике, вестись на эмоции – возьмите себя в руки. Важно прекратить любое общение и не слушать обещания незнакомцев на другом конце линии: они могут начать обещать, что вернут деньги, если вы выполните еще какие-либо действия, но все это только ловушка», – рассказал он.

Сразу после того, как человек прекратит контакт с аферистами, ему могут начать звонить «спасатели», которые будут убеждать, что вот теперь это действительно настоящие следователи или представители банков. Часто люди ведутся на это и продолжают терять свои деньги.

«У вас должно быть нулевое доверие к тем, кто звонит с незнакомых номеров, поэтому не надо верить, что вам начнут звонить сотрудники спецслужб и обещать вернуть вам деньги. Мошенники как раз рассчитывают на то, что человек находится в стрессовом состоянии и его критическое мышление притупляется», – отметил сотрудник МВД.

Как правило, мошенники быстро уничтожают все улики, поэтому важно сразу же сделать скриншоты всех переписок и сохранить номера счетов, на которые вы переводили деньги. Также сохраните чеки из банкоматов, если вы переводили наличные через них, – они пригодятся, чтобы банк мог заморозить переводы и мошенники не успели снять деньги со своих счетов. С 1 марта прошлого года банки обязали внедрить функцию экстренного уведомления о мошеннических транзакциях. Это позволяет оперативно сообщать банку о подозрительных операциях и получать электронную справку для подачи заявления в полицию.

Чем раньше вы примете меры, тем больше вероятность того, что вам удастся избежать последствий Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Поменяйте паспорт, иначе мошенники смогут оформить на вас кредиты»

«Важно обратиться в полицию в ближайшие 24 часа – это увеличит шансы вернуть вам ваши деньги. В МВД незамедлительно начнут работу. Также важно обратиться в ваш банк, чтобы там заблокировали операции, которые вы совершали по указанию незнакомцев. Самостоятельно поменяйте пароли от онлайн-кабинета банков и портала Госуслуг, электронной почты и социальных сетей. Если мошенники получили ваши паспортные данные, включая фото самого документа, лучше поменять паспорт, иначе даже спустя длительное время они смогут разными нелегальными способами оформить на вас кредиты», – рассказал сотрудник МВД.

Чем раньше вы примете меры, тем больше вероятность того, что вам удастся избежать последствий, добавил он.

«Если вы передали деньги курьеру мошенников, шансы найти его и вернуть деньги намного выше, если вы обратитесь в полицию как можно раньше. Мошенники могут завербовать курьера из любой точки России: они отправляют его в “командировку” в другой город, он выполняет там несколько заказов, может проживать там несколько дней, а потом уезжает. Деньги, полученные от обманутых людей, он переводит через банкоматы на счета мошенников, поэтому задержать его нужно как можно быстрее», – объяснил Радис Юсупов.

Если мошенники обманули вас через фишинговый сайт или интернет-магазин, отправьте жалобу в Роскомнадзор для его блокировки. Заранее проверить сайт можно на сервисе Whois. Здесь отобразится информация о том, как давно был создан сайт и где он был зарегистрирован, объяснил сотрудник МВД.

Радис Юсупов: «По закону, если человек оставил себе чужие деньги, это расценивается как неосновательное обогащение, присвоение или причинение имущественного ущерба» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Полиции, следствию и ФСБ запрещено общаться с гражданами через мессенджеры»

Важно понимать: если после контакта с мошенниками на вашу карту стали поступать деньги от неизвестных вам людей, необходимо в отделении вашего банка написать заявление на возврат средств, иначе вы рискуете стать сообщниками мошенников.

«Таким образом из людей, которые сами того не осознают, мошенники делают дропперов. По закону, если человек оставил себе чужие деньги, это расценивается как неосновательное обогащение, присвоение или причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Кроме того, с июля в силу вступил закон, согласно которому за участие в преступной схеме по отмыванию денег может грозить до трех лет лишения свободы», – отметил сотрудник МВД.

В банке оформят возврат средств, и тогда вся ответственность с человека будет снята, подчеркнул Радис Юсупов.

«Лучше всего помнить элементарные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников. Вы должны понимать, что такого понятия, как “безопасный счет”, не существует. По сути, любой банковский счет является безопасным. Полиция, Следственный комитет и ФСБ никогда не будут привлекать человека к участию в каких-либо операциях по поимке мошенников, тем более при общении только по телефону или через мессенджеры. Более того, им запрещено общаться с гражданами через мессенджеры. Никогда не сообщайте коды из СМС», – советует он.

Следует помнить, что правоохранительные органы не расследуют уголовные дела дистанционно, без явки в полицию, – все это фантазии аферистов. «Инкассаторов-курьеров», передачу денег и ценностей для декларирования и досудебной бухгалтерской экспертизы, проведение обыска в квартире по видеосвязи, оформление зеркальных кредитов – это все тоже придумали мошенники.

Как показывает практика, часто люди приходят в замешательство, поняв, что стали жертвой обмана. Они чувствуют себя неловко из-за того, что попались на такие, казалось бы, банальные уловки, поэтому не обращаются в полицию. Ни в коем случае не нужно бояться! Как только вы осознали, что попались на удочку аферистов, немедленно обращайтесь в полицию.