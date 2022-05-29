Послы Евросоюза не смогли договориться по нефтяному эмбарго против России

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза не смог прийти к компромиссу в обсуждении облегченной версии нефтяного эмбарго против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

«Я могу сказать, что все страны настроены ограничить поставки российской нефти, но нам необходимы дополнительные согласования», — сказал он.

Облегченная версия подразумевает запрет только на поставки нефти по морю. Источник предполагает, что решение по нефтяному эмбарго, которое входит в проект шестого пакета антироссийских санкций, также маловероятно и на саммите стран — членов ЕС, которое должно начаться в понедельник.

Собеседник агентства высказал надежду на то, что если лидеры стран не смогут прийти к единому соглашению по шестому пакету рестрикций, то встреча хотя бы «создаст позитивную динамику в этом направлении».

Евросоюз уже более трех недель не может договориться по шестому пакету санкций. Напомним, рестрикции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что единство ЕС в вопросе санкций против России начинает «рушиться» накануне саммита.