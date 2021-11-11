Последствия коммунальной аварии в Кировском районе Казани до сих пор не устранены

В Кировском районе Казани продолжают устранять последствия коммунальной аварии, в результате которой со вчерашнего вечера без воды находятся несколько жилых домов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

«Сроки устранения аварии продлеваются из-за невозможности локального устранения течи», — говорится в сообщении.

Прорыв водопровода, как сообщал «Татар-информ», произошел днем 10 ноября возле дома №17 по улице Баруди. По этой причине без воды временно остались дома №35, 37, 39 по улице Батыршина, дома №11 и №13 по улице Баруди, а также детский сад №387. Кроме того, в результате аварии были затоплены прилегающие улицы.

Предполагается, что работы по замене аварийного участка водопровода будут завершены завтра утром. В настоящее время подвод воды организован у дома №11 по улице Баруди.