Из-за прорыва водопровода на улице Баруди в Казани без воды остались пять домов и детсад

Сегодня днем возле дома № 17 по улице Баруди произошел прорыв водопровода. Из-за этого без воды временно остались дома № 35, 37, 39 по улице Батыршина, 11 и 13 дома по улице Баруди, а также детский сад № 387. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На ликвидацию последствий прорыва выехали две аварийные бригады. На месте работают дорожные службы. Они прочищают ливневые канализации, чтобы вода быстрее уходила с придомовых территорий и проезжей части.

Кроме того, чтобы избежать гололеда, участок дополнительно обрабатывают реагентом.

По предварительным данным, авария будет устранена к завтрашнему утру.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очевидцы сняли на видео потоп на улице Серова в Казани.

