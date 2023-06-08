«Последняя песня посвящена дочке»: в Казани погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова

Известная казанская рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла сегодня ночью

Фото: соцсети

Случайный путь к славе

Сезон для байкеров сейчас в самом разгаре. И днем, и ночью за окнами можно слышать рев моторов, который будит по ночам жителей городов. Скорость и адреналин захватывают. Сегодня ночью 32-летняя певица Альбина Сафарова попросила своего друга-байкера прокатить ее.

В полночь на пульт экстренных служб поступило сообщение о серьезном ДТП на улице Мира в Казани. Прибыв на место, сотрудники ГИБДД выяснили, что 24-летний водитель автомобиля Opel, поворачивая налево через две сплошные, столкнулся с мотоциклом Suzuki, который двигался навстречу.

28-летний мотоциклист остался жив, а вот пассажирку спасти не удалось – она скончалась на месте происшествия до приезда скорой.

Как стало известно позже, погибшей оказалась певица, рэп-исполнительница Альбина Сафарова.

В 2010 году Альбина Сафарова покорила интернет своим виртуозным исполнением рэп-композиции группы «Ак-47» «Те, кто с нами». Видео, на котором девушка, сидя в машине, ловко цитирует известные строки, стало вирусным, и его до сих пор помнят многие.

Тогда Альбину записал приятель, и никто не мог подумать, что с этого видео для нее начнется путь к славе. Запись быстро разлетелась в интернете, девушка стала узнаваемой и популярной. Ее соцсети атаковали не только поклонники, но и продюсеры, и известные рэп-исполнители с предложением записать совместный трек.

Альбина в своих соцсетях рассказывала, что увлеклась музыкой еще в 14 лет, поначалу просто кривляясь перед зеркалом. Так и научилась ловко управляться даже с самим сложными словосочетаниями.

Песня для дочки и поддержка бойцов СВО

Альбина сама писала свои песни, рассказывает продюсер Андрей Демитриев. С певицей он работал пять лет.

«После успеха с вирусным видео Альбина решила на несколько лет уйти из творчества, но в 2022 году опять стала выступать и писать песни», – поделился он.

Кавер, который Альбина исполнила на день рождения своей дочки, стал последним напутствием малышке от мамы Фото: соцсети

Одна из последних ее работ – кавер, который исполнила на день рождения своей семилетней дочки.

«Ты строишь в небе замки, летаешь в облаках. Видишь сны о жарких дальних берегах. Кто-то скажет: “Брось, это не твое”. Только ты не слушай, и получишь всё», – советует она дочке в своей песне.

Пожалуй, песня стала последним напутствием малышке от мамы.

Продюсер говорит, что этот трек нигде не был опубликован. А вот композиция «Домой» была написана в декабре – ее Альбина посвятила бойцам, которые находятся в зоне СВО.

«После возвращения в творчество она записала трек с “Каспийским грузом” с Брутто. Всё, что она писала, – это больше для души, а не для пиара или еще чего-то. В каждом треке вы можете увидеть ее отдачу, она поднимала какую-то проблему и раскрывала ее в своих песнях», – говорит продюсер.

На вопрос, какие у певицы были планы, Андрей улыбается.

«Самые далекоидущие. Альбина всегда стремилась к большему. Самое главное – чтобы ее трек услышали, чтобы ее творчество помогало людям в нужный момент. Мы потеряли не только талантливую исполнительницу, но и человека, который умел находить красоту в самых темных местах. Альбина Сафарова ушла из жизни, но ее творчество останется с нами навсегда, напоминая о том, что жизнь – это ценный дар, который нужно ценить и наслаждаться каждым моментом. Берегите себя!» – рассказал Андрей Демитриев.

Любовь к мотоциклам Альбина проявляла с осторожностью. Сама не водила, была только пассажиром Фото: соцсети

В своих соцсетях рэперша часто выкладывала фотографии на мотоциклах, но любовь к этому транспорту проявляла с осторожностью. Сама не водила, была только пассажиром. Но это ее, увы, не уберегло.

Сегодня с Альбиной простились в поселке Усады, отпевание прошло в мечети «Ихлас». Проводить в последний путь Альбину пришли самые для нее дорогие и близкие люди.