Рэп-исполнительница Альбина Сафарова разбилась на мотоцикле в Казани

Ночью в Советском районе Казани рядом с АЗС произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Как рассказали агентству в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани, авария произошла на улице Мира между поселком Нагорный и жилым массивом Дербышки. Водитель автомобиля Opel решил завернуть на заправку через две сплошные и столкнулся с мотоциклом Suzuki.

В результате столкновения водитель мотоцикла остался жив, а пассажирка погибла.

Как стало известно агентству, погибла музыкальный исполнитель Альбина Сафарова. Эту информацию подтверждают друзья Альбины в социальных сетях. Девушка вела активную и творческую жизнь, часто делилась фотографиями в соцсетях. Стоит отметить, на странице исполнительницы несколько фотографий на мотоцикле.