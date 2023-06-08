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Рэп-исполнительница Альбина Сафарова разбилась на мотоцикле в Казани
Ночью в Советском районе Казани рядом с АЗС произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Как рассказали агентству в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани, авария произошла на улице Мира между поселком Нагорный и жилым массивом Дербышки. Водитель автомобиля Opel решил завернуть на заправку через две сплошные и столкнулся с мотоциклом Suzuki.
В результате столкновения водитель мотоцикла остался жив, а пассажирка погибла.
Как стало известно агентству, погибла музыкальный исполнитель Альбина Сафарова. Эту информацию подтверждают друзья Альбины в социальных сетях. Девушка вела активную и творческую жизнь, часто делилась фотографиями в соцсетях. Стоит отметить, на странице исполнительницы несколько фотографий на мотоцикле.
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