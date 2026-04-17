Последних четверых пострадавших в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выписали из больницы
Последние четыре пациента, пострадавшие во время пожара на «Нижнекамскнефтехиме», выписаны из Нижнекамской ЦРБ. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. Состояние пострадавших удовлетворительное, они будут находиться под лабораторным наблюдением.
«На сегодня в московских клиниках остается 9 пациентов из Нижнекамска, состояние средней тяжести и удовлетворительное, стабильное, положительная динамика», - говорится в сообщении.
Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» произошел 31 марта. Причиной ЧП стало воспламенение газовоздушной смеси. Погибло 12 человек, пострадал 71 человек.