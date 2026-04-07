Минздрав: шестеро пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» переведены из реанимации

Шестеро пострадавших в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» переведены из реанимации, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ. Всего с травмами различной степени тяжести в Нижнекамской районной многопрофильной больнице лечатся 9 человек, в Казанской РКБ – 6, а в больницах Москвы – 10. Их состояние оценивается как стабильное.

«События 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» стали серьезным вызовом для системы здравоохранения. И нужно сказать, что это испытание система прошла с честью. Видим, что всем пострадавшим своевременно была оказана экстренная медицинская помощь, проведена грамотная маршрутизация пациентов, и среди тех, кто был госпитализирован, жизни всех госпитализированных были спасены. Это прямой результат четкой работы всех звеньев: спасателей, медицинского персонала предприятия, городской службы скорой медицинской помощи, Нижнекамской районной больницы, службы медицины катастроф Татарстана, Центроспаса МЧС России и Федерального центра медицины катастроф, клиник Нижнекамска, Казани и Москвы и, конечно, Министерства здравоохранения Республики Татарстан и министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, который лично руководил процессами.

Сработало несколько факторов. Первоочередные меры – грамотная маршрутизация, которую проводили как на месте аварии, так и в Нижнекамской больнице. Пострадавших быстро распределили по степени тяжести, точно определили, кого и в какое медицинское учреждение направлять. Маршрутизация и эвакуация пациентов прошли без сбоев. Второе – качественно проведенная диагностика и правильно подобранное лечение в специализированных стационарах.

Как результат, по всем госпитализированным пациентам наблюдается позитивная динамика. Уже переведены из реанимации как минимум 6 человек в центрах Москвы и Казани, в Нижнекамске готовятся к выписке первые пациенты. Впереди – реабилитация и восстановление. Здесь, уверена, также все будет на высоком уровне», – рассказала исполняющая обязанности Руководителя центра медицины катастроф РТ Лилия Чалая.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. После завершения поисковой операции и разбора завалов подтверждена гибель 12 человек. Во время пожара пострадал 71 человек.