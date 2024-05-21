Последний звонок в школах Казани: выпускников 9 класса вдвое больше 11-классников

В 2024-м для 5,8 тыс. 11-классников казанских школ прозвучит последний звонок. Причем выпускниками 9-го класса в этом году станут 14 тыс. школьников, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Уточняется, что последние звонки в общеобразовательных учреждениях города прозвучат 24 и 25 мая. В эти дни в школах проведут торжественные линейки. Там по традиции будут родители учеников, выпускники прошлых лет и другие гости.

Напомним, всего в Казани открыта 201 школа, 170 из них – муниципальные учреждения. Завершают 2023/2024 учебный год почти 174 тыс. ребят, из которых более 163 тыс. человек учились в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в школе имени Джалиля в Москве прозвучал последний звонок. Отметим, что это одно из столичных образовательных учреждений, где ведут уроки татарского языка. Данная школа работает с 1997-го, и там обучаются дети 32 национальностей. Причем ее ученики регулярно получают первые места в Казани на олимпиадах по татарскому языку.