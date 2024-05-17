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В школе имени Джалиля в Москве прозвучал последний звонок
В Москве в школе № 1186 имени поэта-героя Мусы Джалиля 17 мая прозвенел последний звонок. Он прозвучал для 21 выпускника, сообщает Полпредство РТ.
С новым, взрослым, этапом жизни бывших школьников поздравили директор образовательного учреждения Роза Шакирова, первый директор - Лемма Гирфанова, советник председателя Московского горсовета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин.
От Полпредства Татарстана добрые напутствия выпускникам и слова благодарности педагогам сказала Луиза Салихова.
Напомним, московская школа имени Джалиля работает с 1997-го. Там обучаются дети 32 национальностей, работают 4 музея («Галерея культуры мира», «Легенды разведки», «Музей культуры и быта татарского народа», «История школы»), действует детское общественное объединение «Джалиловцы». Это одно из столичных образовательных учреждений, где ведут уроки татарского языка.
Ученики этой школы регулярно получают первые места в Казани на олимпиадах по татарскому языку.
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