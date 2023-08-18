Последний день жары: в Татарстане ожидаются дожди и до 34 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятница, 18 августа, будет последним днем господства в Татарстане аномальной жары. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Утром местами, включая Казань, опустится туман. Днем локально, но не в столице региона, возможны кратковременные дожди.

Прогнозируется также северо-восточный и восточный ветер силой от 3 до 8 м/с. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани — до 13 м/с), отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составляла от 14,6 градуса тепла (по данным метеостанции Бавлы на 1.00) до 22,4 градуса (по данным метеостанции Вязовые на то же время).

В дневные часы воздух в республике прогреется до 29–34 градусов тепла (в столице РТ — до +31, +33 градусов), информируют метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на выходных жара сменится похолоданием.