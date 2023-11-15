Последний арт-объект «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске посвятили «Яблоне»

Сегодня в Альметьевске состоялось открытие последнего арт-объекта под названием «Яблоня» программы «Сказки о золотых яблоках». Скульптура будет радовать горожан и гостей в сквере «Яшьлек». Об этом «Татар-информу» рассказали в оргкомитете проекта.

В основе скульптуры лежит образ яблони, переработанный в абстрактной манере автора.

Арт-объект символизирует заботу о собственном городе: по воспоминаниям альметьевцев, в первые годы основания Альметьевска здесь высаживали много яблоневых саженцев для озеленения пространств.

Даже название Альметьевска сохранило смысловую связь с деревьями: «алма» переводится с татарского как «яблоневый».

«Яблоня имеет сакральное значение во многих культурах. Для меня это дерево изобилия. Символ связи человека и природы. Таким образом, устанавливая скульптуру, я как бы еще и сажаю яблоню», — рассказал автор скульптуры «Яблоня» художник Максим Свищев.

Создатель внимательно исследовал место прежде, чем приступить к созданию скульптуры. В итоге автор пришел к тому, что в окружение сквера Яшьлек необходимо добавить мягкие и округлые формы, при этом выдержав прямолинейность. Для него яблоня представляется символом связи человека и природы, а также знаком изобилия. Именно поэтому скульптура окрашена в яркие и живые цвета.

В этом году завершилась пятилетняя паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках», в ходе которой художники из разных стран создавали объекты уличного искусства. Всего за это время было создано более 40 арт-объектов, в том числе муралы, скульптуры, лазерные инсталляции и мультимедиа-объекты.

Программа реализовывалась экспертами бюро «Новь» и Институтом исследования стрит-арта по инициативе нефтяников совместно с 40 российскими и зарубежными художниками