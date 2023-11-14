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«Сказки о золотых яблоках»: 40 муралов и инсталляций создано за 5 лет в Альметьевске
В Альметьевске завершается паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках». Ее участники – художники из разных стран создавали объекты уличного искусства. За пять лет в городе появилось более 40 таких арт-объектов, рассказали «Татар-информу» в оргкомитете проекта.
Улицы города украсили муралы, скульптуры, лазерные инсталляции и мультимедиа-объекты, над которыми работали 40 российских и зарубежных художников, а также мировые эксперты по архитектуре, фольклористике, ландшафтному дизайну и истории культуры.
Также была проведена обширная образовательная программа — лаборатории, лекции, мастер-классы, на которых жители города знакомились с различными видами искусств и создавали свои арт-объекты: ленд-арт, ярнбомбинг (вязаное граффити), муралы, объекты ландшафтного дизайна и многое другое.
На заключительном этапе проекта московский художник Сергей Соболев создал скульптурную группу «Радиолярии» на территории нового кампуса Высшей школы нефти, а Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга работал над функциональным объектом «Великан».
Его земляку Максиму Свищеву принадлежит скульптура «Яблоня». По задумке автора, она претендует на звание нового городского символа и объекта бытовых ритуалов.
Проект символизирует заботу о собственном городе — воспоминание о яблоневых аллеях, которые высаживались в первые годы существования Альметьевска как города.
Также завершена реконструкция родника возле стадиона «Алнас». Это часть и итог работы лаборатории «Природа в городе/Город в природе». Родник выполнен из чупаевского камня: из него строили первые дома в Альметьевске.
Новое общественное пространство — точка притяжения, место забора питьевой воды, семейного отдыха и игр детей с природными материалами. Его автор — Павел Игнатьев из Санкт-Петербурга.
«Я замечаю, что с каждым годом интерес к паблик-арту в Альметьевске только увеличивается. Благодаря паблик-арту во время экскурсий человек может открыть для себя некоторые районы заново. Житель района „Яшьлек“, вероятно, редко бывает в Первом поселке. А тут у него есть повод посмотреть на место под другим углом. Он не только создает связи между районами, но и зарождает дружеские отношения между разными национальностями и странами. Это проект, где дети и взрослые вместе и наравне изучают историю своего края, свои корни. Стены словно разговаривают с нами. И смысл многих работ заключается в создании диалога: между историей нашего края, наших семей и другими людьми», — рассказала гид Алсу Амирова.
Фото: «Сказки о золотых яблоках».
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