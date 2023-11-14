«Сказки о золотых яблоках»: 40 муралов и инсталляций создано за 5 лет в Альметьевске

Скульптурная группа «Радиолярии»

В Альметьевске завершается паблик-арт-программа «Сказки о золотых яблоках». Ее участники – художники из разных стран создавали объекты уличного искусства. За пять лет в городе появилось более 40 таких арт-объектов, рассказали «Татар-информу» в оргкомитете проекта.

Улицы города украсили муралы, скульптуры, лазерные инсталляции и мультимедиа-объекты, над которыми работали 40 российских и зарубежных художников, а также мировые эксперты по архитектуре, фольклористике, ландшафтному дизайну и истории культуры.

Также была проведена обширная образовательная программа — лаборатории, лекции, мастер-классы, на которых жители города знакомились с различными видами искусств и создавали свои арт-объекты: ленд-арт, ярнбомбинг (вязаное граффити), муралы, объекты ландшафтного дизайна и многое другое.

На заключительном этапе проекта московский художник Сергей Соболев создал скульптурную группу «Радиолярии» на территории нового кампуса Высшей школы нефти, а Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга работал над функциональным объектом «Великан».

Большой Великан защищает маленького человека, который пристроился на скамейке

Его земляку Максиму Свищеву принадлежит скульптура «Яблоня». По задумке автора, она претендует на звание нового городского символа и объекта бытовых ритуалов.

Проект символизирует заботу о собственном городе — воспоминание о яблоневых аллеях, которые высаживались в первые годы существования Альметьевска как города.

Форма родника — ромашка. Отсылает к легендарному Ромашкинскому месторождению

Также завершена реконструкция родника возле стадиона «Алнас». Это часть и итог работы лаборатории «Природа в городе/Город в природе». Родник выполнен из чупаевского камня: из него строили первые дома в Альметьевске.

Новое общественное пространство — точка притяжения, место забора питьевой воды, семейного отдыха и игр детей с природными материалами. Его автор — Павел Игнатьев из Санкт-Петербурга.

Родник выполнен из чупаевского камня

«Я замечаю, что с каждым годом интерес к паблик-арту в Альметьевске только увеличивается. Благодаря паблик-арту во время экскурсий человек может открыть для себя некоторые районы заново. Житель района „Яшьлек“, вероятно, редко бывает в Первом поселке. А тут у него есть повод посмотреть на место под другим углом. Он не только создает связи между районами, но и зарождает дружеские отношения между разными национальностями и странами. Это проект, где дети и взрослые вместе и наравне изучают историю своего края, свои корни. Стены словно разговаривают с нами. И смысл многих работ заключается в создании диалога: между историей нашего края, наших семей и другими людьми», — рассказала гид Алсу Амирова.