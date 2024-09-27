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После жуткого ДТП с татарстанцем в Подмосковье на М12 возбуждено уголовное дело
Сотрудники УМВД по Московской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием водителя из Татарстана.
По данным ведомства, 25 сентября в 00:50 на 83-м километре трассы М12 Москва – Казань произошло попутное столкновение легкового и грузового автомобилей.
«Татар-информ» рассказывал, что водитель Audi на большой скорости влетел в фуру, которая двигалась по крайней левой полосе. Машина была без номерных знаков. По данным телеграм-каналов, в багажнике авто были найдены номера 16-го региона.
В результате столкновения 25-летний водитель легковушки погиб на месте.
«Следователем Следственного управления УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”», – заявили в ведомстве.
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