На трассе М12 в Подмосковье произошло жуткое ДТП с водителем из Татарстана

Накануне на трассе М12 в Московской области произошло серьезное ДТП с участием водителя из Татарстана.

Как сообщает ряд телеграм-каналов, татарстанец на Audi на большой скорости влетел в фуру, которая двигалась по крайней левой полосе. После удара переднюю часть легковушки буквально смяло.

Фото: © Соцсети

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, это не первый скоростной заезд водителя Audi. В одном из таких случаев на видео, сделанном во время поездки, показано, что скорость автомобиля достигает почти 300 км/ч.