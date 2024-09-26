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На трассе М12 в Подмосковье произошло жуткое ДТП с водителем из Татарстана
Накануне на трассе М12 в Московской области произошло серьезное ДТП с участием водителя из Татарстана.
Как сообщает ряд телеграм-каналов, татарстанец на Audi на большой скорости влетел в фуру, которая двигалась по крайней левой полосе. После удара переднюю часть легковушки буквально смяло.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, это не первый скоростной заезд водителя Audi. В одном из таких случаев на видео, сделанном во время поездки, показано, что скорость автомобиля достигает почти 300 км/ч.
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