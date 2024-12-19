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Происшествия 19 декабря 2024 09:55

После заражения острой кишечной инфекцией в Казани приставы опечатали двери шаурмичной

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Фото: ГУФССП по РТ

Судебные приставы исполнили решение суда и опечатали двери «Шаурма №1 на углях», расположенной в Казани на улице Декабристов, 8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ноябре житель Казани был госпитализирован с острой кишечной инфекцией после съеденной здесь шаурмы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Управление Роспотребнадзора по Татарстану обнаружило в заведении целый ряд нарушений санитарных норм, таких как отсутствие умывальника для мытья рук в месте приготовления еды и непроведение регулярной влажной уборки.

Московский районный суд Казани признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и принял решение временно закрыть точку продажи шаурмы на срок 30 дней для устранения всех выявленных недостатков. Приставы обеспечили выполнение судебного решения: убедились, что помещение освободилось, предупредили владельца о возможных последствиях за продолжение деятельности без разрешения и опечатали входную дверь заведения.

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