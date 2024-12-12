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Роспотребнадзор закрыл казанскую шаурмячную после отравления гостей
В Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило экстренное извещение о случае острой кишечной инфекции в кафе «Шаурма №1 на углях», расположенной в Казани на улице Декабристов, 8. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Санитарные врачи провели санитарно-эпидемиологическое расследование предприятия общественного питания.
«Во время проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, некачественное проведение ежедневной влажной уборки, нарушение санитарно-дезинфекционного режима – дезинфекцию посуды не проводили, в кафе было недостаточное количество технологического оборудования и инвентаря, отсутствовало бактерицидное оборудования, не были созданы условия для соблюдения работниками правил личной гигиены – отсутствовали раковины и туалет», – уточнили в Роспотребнадзоре.
К тому же к работе в заведении были допущены сотрудники без медицинских книжек.
Санитарных врачей не устроило неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, также была не обеспечена грызунонепроницаемость объекта.
На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе «Шаурма №1 на углях» составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.
После расследования суд принял решение закрыть кафе на 30 суток.
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