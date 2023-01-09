После морозов во дворе Присутственных мест Казани пройдут доппоказы «Снов Дедушки Мороза»

У новой городской елки во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоятся дополнительные показы уличного спектакля «Сон Дедушки Мороза – Кыш Бабай төше». Из-за морозов выступления, запланированные на 7 и 8 января, были отменены.

«Показы спектакля “Сон Дедушки Мороза – Кыш Бабай төше” были запланированы с 4 по 8 января. Часть из них мы были вынуждены отменить из-за морозов. Но 13 и 14 января мы решили провести четыре дополнительных показа: в 16:00 и 18:00 в каждый из дней. А спектакль 13-го в 18:00 также будет переводиться на русский жестовый язык», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Института развития городов.

Постановку, отметим, специально для новогодней ярмарки на новой общественной площадке создала команда фонда «Живой город». Шесть показов спектаклей, начиная с 4 января (ежедневно в 16:00 и 18:00), прошли с успехом.

Институт развития городов Татарстана и музей-заповедник «Казанский Кремль» – соорганизаторы новогодней ярмарки во дворе Присутственных мест. А новую городскую елку и праздничную зимнюю ярмарку на территории Казанского Кремля с 25 декабря по 8 января посетили уже 200 тысяч туристов и казанцев.