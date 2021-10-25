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Ру Тат
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25 октября 2021  18:10
Полина Шевчук

После взрыва в жилом доме в Челнах прокуратура начала проверку

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«На место происшествия выехал и.о. прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования», – сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около половины шестого вечера произошел взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Татарстан. В результате частично разрушены 4 и 5 этажи дома.
 

#взрыв газа #взрыв газа в жилом доме
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