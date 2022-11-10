После выходных аномально теплая погода в Татарстане сменится резким похолоданием

На предстоящих выходных в Татарстане сохранится установившаяся ранее под воздействием атлантических циклонов аномально теплая погода. Однако уже в начале следующей недели республику ждет резкое похолодание. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, воздух в регионе будет прогреваться до +3, +8 градусов. Таким образом, температурный фон окажется на 6–7 градусов выше нормы. Впрочем, до рекордных значений термометры не поднимутся: в 1927 году в эти дни температура воздуха в Казани составляла от 10 до 15 градусов тепла, отмечают синоптики.

При прохождении атмосферных фронтов будут идти дожди. Также в выходные дни вероятен сильный ветер порывами до 15–20 м/с. В выходные дни вероятно значительное понижение атмосферного давления, но затем на фоне перемены погоды ожидается существенный его рост.

Дело в том, что по предварительным данным метеорологов «через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, после чего республика попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона». Ветер сменит направление с западного на северное, чем откроет дорогу арктическим воздушным массам.

Временами будут идти осадки: в понедельник, 14 ноября, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, во вторник, 15 ноября, — в виде снега. При этом будет дуть сильный порывистый ветер, на дорогах образуется гололедица.

Кроме того, температурный фон резко понизится: 14-го числа в течение суток ожидается от -3 до +2 градусов, 15-го похолодает до 2–7 градусов ниже нуля.