Гидрометцентр РТ предупреждает о тумане, дождях и сильном ветре

В пятницу, 11 ноября, на территории Татарстана сохранится влажная, пасмурная и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Помимо прочего, синоптики предупреждают, что сегодня вечером, а также завтра ночью и утром местами по республике, включая Казань, опустится туман.

Небо над Татарстаном останется облачным. По всему региону, в том числе и в его столице, прогнозируются небольшие дожди. Кроме того, умеренный юго-западный ветер днем 11-го числа временами будет усиливаться порывами до 15 м/с.

Температура воздуха в темное время суток составит от 1 до 6 градусов выше нуля (в Казани — от +4 до +6). В светлое — воздух прогреется до 3–8 градусов тепла (в столице республики — до тех же +4, +6), отмечают метеорологи.