После высадки школьника из автобуса на мороз в РТ возбудили уголовное дело

По требованию прокуратуры в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента со школьником, которого кондуктор автобуса №68 высадила на мороз.

Случай произошел накануне. У женщины-кондуктора не сработал терминал и она высадила мальчика, который пытался оплатить проезд транспортной картой. Надзорное ведомство провело проверку и информация о нарушении подтвердилась.

«Расследование взято на контроль в аппарате регионального ведомства», – указали в прокуратуре.