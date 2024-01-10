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Происшествия 10 января 2024 18:23

После высадки школьника из автобуса на мороз в РТ возбудили уголовное дело

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По требованию прокуратуры в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента со школьником, которого кондуктор автобуса №68 высадила на мороз.

Случай произошел накануне. У женщины-кондуктора не сработал терминал и она высадила мальчика, который пытался оплатить проезд транспортной картой. Надзорное ведомство провело проверку и информация о нарушении подтвердилась.

«Расследование взято на контроль в аппарате регионального ведомства», – указали в прокуратуре.

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