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Прокуратура РТ требует возбудить дело после того, как школьника высадили на мороз
Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента со школьником, которого кондуктор автобуса №68 высадила на мороз, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, случай произошел накануне. У женщины-кондуктора не сработал терминал и она высадила мальчика, который пытался оплатить проезд транспортной картой.
Надзорное ведомство провело проверку и информация о нарушении подтвердилась.
Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и оставлении в опасности.
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