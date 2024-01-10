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Происшествия 10 января 2024 13:15

Прокуратура РТ требует возбудить дело после того, как школьника высадили на мороз

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Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента со школьником, которого кондуктор автобуса №68 высадила на мороз, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, случай произошел накануне. У женщины-кондуктора не сработал терминал и она высадила мальчика, который пытался оплатить проезд транспортной картой.

Надзорное ведомство провело проверку и информация о нарушении подтвердилась.

Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и оставлении в опасности.

#Прокуратура РТ
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