После выборов один представитель избирательной комиссии РТ обратился за страховкой

В Татарстане после трех дней голосования один член избирательной комиссии обратился за выплатами в страховую компанию. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Те проекты, которые реализуются уже вторую избирательную кампанию, очень востребованы. В частности, страхование всех членов участковых, территориальных избирательных комиссий. На сегодня один человек обратился. Вчера еще обращений не было. Но мы две недели будем вести мониторинг и сохранять полное внимание и контроль со стороны компании “Ак Барс страхование”», – рассказал спикер.

Члены участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий Татарстана были застрахованы от несчастных случаев и заболеваний, в том числе от Covid-19. За прошлую избирательную кампанию за страховыми выплатами обратились 72 человека.

Кондратьев подчеркнул, что избирательная кампания в республике прошла в соответствии с требованиями законодательства и завершилась без серьезных замечаний, происшествий и нарушений.

Глава ЦИК также напомнил, что для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на избирательных участках было закуплено более 3 млн медицинских масок, 3 млн перчаток, 215,5 тыс. медицинских халатов, свыше 21,5 тыс. защитных щитков для лица, 2,5 млн шариковых ручек, более 5 тыс. литров антисептических средств.

Голосование на выборах в Госдуму VIII созыва прошло 17, 18 и 19 сентября. В Татарстане также состоялись довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по Азинскому и Студенческому округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.