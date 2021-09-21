На избирательных участках Татарстана 24 тыс. человек привились от гриппа и Covid-19

Прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции в дни голосования на избирательных участках Татарстана сделали более 20 тыс. человек. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам спикера, на избирательных участках в Татарстане было открыто 848 пунктов вакцинации от гриппа и Covid-19. «Всего воспользовались пунктами вакцинации и сделали прививки 24 тыс. избирателей», – подчеркнул он.

Кондратьев добавил, что в голосовании на выборах приняли участие 298 избирателей, находящихся на лечении от Covid-19. «Мы рассчитывали на 10-15 человек, — отметил он. — Это, действительно, было для нас серьезным испытанием и вызовом. Низкий поклон врачам, которые, помимо тяжелейшей работы по лечению пациентов, еще смогли надлежащим образом обеспечить голосование в „красной“ зоне».

Голосование на выборах в Госдуму VIII созыва прошло 17, 18 и 19 сентября. В Татарстане также состоялись довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по Азинскому и Студенческому округам. Кроме того, в республике прошли дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.