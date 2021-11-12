После введения QR-кодов в Татарстане появились новые вакансии

После введения системы QR-кодов на рынке труда Татарстана появились новые вакансии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе hh.ru.

«В регионе продолжают набирать популярность вакансии с удаленным форматом работы. В октябре их было опубликовано в два раза больше, чем в сентябре. После введения системы QR-кодов в Татарстане появились вакансии проверяющих. В основном такие предложения были опубликованы торговыми центрами. Некоторые из них совмещали в себе функционал охранников», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Согласно данным спикера, в целом на рынке труда республики уровень профессиональной конкуренции в ноябре чуть ниже нормы: на одну вакансию приходится четыре резюме при комфортном уровне 5-6 резюме на предложение. При этом конкуренция сильно различается в зависимости от сферы. Так, в добывающей отрасли на одну вакансию приходится 7,5 резюме. На данный момент это единственная профобласть, которую можно отнести к числу высококонкурентных. Умеренный уровень конкуренции наблюдается в индустрии развлечений, масс-медиа, бухгалтерии и высшем менеджменте.

С 11 октября в Татарстане ввели систему QR-кодов. Позже Президент РТ Рустам Минниханов анонсировал ужесточение антиковидных мер в республике. С 22 ноября QR-коды необходимо будет предъявлять и в общественном транспорте.