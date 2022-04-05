После введения моратория на проверки бизнеса число инспекций снизилось в восемь раз

После того, как Правительство России для поддержки предпринимателей ввело мораторий на плановые и внеплановые проверки российского бизнеса в 2022 году, число таких инспекций снизилось в восемь раз. Об этом кабинет сообщает в своем Telegram-канале.

Министр экономики РФ Максим Решетников отметил, что в текущем году было приостановлено или отменено более 200 тыс. проверок.



«На прошлой неделе по стране в целом прошло всего 3 тыс. [проверок]. Это в восемь раз меньше, чем за тот же период 2021 года. То есть мы видим, что эти моратории действительно работают», — подчеркнул он.

Решетников напомнил, что при продолжении проверок компания вправе обращаться в Генеральную прокуратуру, которая жестко контролирует эти процессы.

Глава Минэкономразвития, отвечая на вопрос о проведении проверок в IT-компаниях, напомнил, что указом Президента РФ Владимира Путина на любые инспекции в таких организациях наложен запрет на ближайшие три года.

«Это касается тех IT-компаний, которые аккредитованы Минцифрой. Иными словами, входят в реестр компаний, которые делают российский софт, разработчиков софта», — уточнил министр. Он добавил, что необходимые критерии для внесения в этот список также оказались упрощены. На данный момент в нем числятся примерно 22 тыс. фирм.

Мораторий на проверки бизнеса вступил в силу 10 марта 2022 года. Он не распространяется на работу органов прокуратуры и внутренних дел, а также государственных финансовых органов и налоговой службы.

Ранее «Татар-информ» сообщил об отмене более 2,2 тыс. проверок федеральными, региональными и муниципальными органами контроля в Татарстане.