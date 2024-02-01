После вмешательства прокуратуры в доме ветерана из Казани отремонтируют крышу

Прокуратура Московского района Казани завершила проверку информации о протечке кровли в доме, где проживает ветеран Великой Отечественной войны. Проверка проводилась по поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова.

Протечка произошла 28 января и была устранена силами управляющей компании Московского района. Выяснилось, что работы по капитальному ремонту были проведены в 2008 году, а в 2011 году были проведены работы по текущему ремонту, включая открытие карнизных щелей. Однако это не решило проблему с постоянными протечками.

Несмотря на это, по вине управляющей компании дом до сих пор не включен в краткосрочную программу капитального ремонта. Прокуратура направила представление в адрес руководителя УК с требованием устранить все нарушения.

После вмешательства ведомства ветерану Великой Отечественной войны окажут необходимую помощь и поддержку: УК сделает косметический ремонт в квартире, а местные власти изыщут средства на ремонт кровли.