Прокуратура РТ проверит, действительно ли в доме ветерана войны протекает крыша

В СМИ была опубликована информация о том, уастник ВОВ борется с коммунальщиками, которые 16-ый год не могут починить текущую крышу дома №56 на улице Восстания.

По поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова организована проверка информации о нарушении жилищных прав ветерана ВОВ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Московского района Казани проведет надзорные мероприятия, по итогам которых даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц управляющей компании и подрядной организации, ответственных за содержание многоквартирного дома», – сообщил Галиев.

Он также отметил, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.