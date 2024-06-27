Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После вмешательства прокуратуры в домах жителей Константиновки вновь появилась вода
После вмешательства прокуратуры Казани сотрудники «Водоканала» устранили последствия аварии на сетях водоснабжения в поселке Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в адрес предприятия было внесено представление об устранении нарушений. На сегодня подача воды восстановлена.
Согласно сообщениям СМИ, жители поселка Константиновка на протяжении недели сталкивались с проблемой отсутствия воды в домах. В связи с этой ситуацией прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил провести проверку.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников