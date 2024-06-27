После вмешательства прокуратуры в домах жителей Константиновки вновь появилась вода

После вмешательства прокуратуры Казани сотрудники «Водоканала» устранили последствия аварии на сетях водоснабжения в поселке Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в адрес предприятия было внесено представление об устранении нарушений. На сегодня подача воды восстановлена.

Согласно сообщениям СМИ, жители поселка Константиновка на протяжении недели сталкивались с проблемой отсутствия воды в домах. В связи с этой ситуацией прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил провести проверку.