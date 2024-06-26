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Прокуратура проверяет информацию об отсутствии воды в казанском поселке Константиновка
Согласно сообщениям СМИ, жители поселка Константиновка уже пятый день сталкиваются с серьезной проблемой водоснабжения. Ситуация достигла критической точки, когда терпение местных жителей иссякло, и они потребовали объяснений от аварийной службы.
Представители водоканала ежедневно обещают решить проблему, но не могут приступить к ремонтным работам из-за опасной близости электрических проводов к месту аварии. По словам водоканала, отключение с их стороны не производилось, но наблюдается значительное понижение давления воды из-за аварийной ситуации на улице Рахлина.
Водоканал сообщает, что ремонтные работы будут продолжены после отключения линий электропередач, процесс согласования которого уже начат.
В связи с этой ситуацией прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов поручил провести проверку. Надзорное ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства происшествия, а также оценить действия ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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