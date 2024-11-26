«После того, как меня обманули, я выкинул телефон»: в Казани судят курьера мошенников

«Позвонила жена и плакала в трубку»

В Ново-Cавиновский суд сегодня доставили обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Алексей Червяков – молодой мужчина, который работал курьером у мошенников. Схема выглядела так: мошенники звонили жертве и идеально копировали голос ее родственника или друга, рассказывали о тяжелой ситуации, в которую якобы попал этот знакомый или родственник.

Сегодня Алексею Червякову зачитали обвинение, с которым он согласился, более того – признал свою вину. После этого суд выслушал потерпевших.

«Ближе к вечеру мне позвонила жена, натурально скулила в трубку. Я так растерялся – сердце в пятки, даже на дрожь пробило. Рассказывала о ДТП и о том, что надо откупиться. Сразу после этого мне набрала женщина – капитан полиции. Сказала, что нужны теплые вещи и деньги. Я даже думать не стал, собрал свои какие-то вещи и в тапочки скопленные 250 тысяч в пакете положил», – рассказал суду пострадавший Михаил Васягин.

«Клянусь, это был голос моей подруги!»

«К дому подъехал маленький автомобиль, Daewoo Matiz вроде. Оттуда вышел мужчина – жутко худой, смертельно бледный, весь в татуировках. Я ему все передал и обратно домой. Все это время на линии со мной висела капитан полиции. Уснуть так и не смог, полетел в больницу под утро. Уже оттуда позвонил жене, а она мне говорит – я дома. Я так обрадовался, что ничего не произошло, что все здоровы, что даже о деньгах нисколько не переживал», – рассказал Михаил Васягин.

Михаил – пенсионер, в настоящее время не работает, пенсия чуть больше 20 тысяч. Он рассказал «Татар-информу», что те самые деньги, которые отдал курьеру за спасение жены, копил к пенсии, чтобы дарить подарки на дни рождения близким и друзьям или на случай непредвиденных трат.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Другая пострадавшая – тоже пенсионерка из Казани. Сегодня она клялась, что в трубке слышала именно голос своей подруги, которая якобы попала в ДТП. Мошенникам женщина отдала около полумиллиона рублей. И таких пострадавших только по Казани как минимум пятеро. Всех их обманули по одной и той же схеме и забрали все их накопления.

«Клянусь, это был голос моей подруги – один в один!» – рассказала «Татар-информу» пострадавшая.

На следующих судебных заседаниях планируется допросить еще четырех потерпевших. Кто-то уже просто перестал ходить на заседания, их несколько раз переносили.

«Со мной обычно еще двое сидело, но они отчаялись уже. Червякова не привозили и не привозили», – поделился Михаил Васягин.

«Вину признал и признаю, что еще сказать?»

Алексей Червяков – уроженец города Иваново. Курьер мошенников, гастролер. По поручению аферистов забирал деньги у жителей Казани, Чебоксар и Коврова – это только те случаи, о которых известно. В Чебоксарах же оказался самый прибыльный его «клиент», у него он забрал 2 миллиона 500 тысяч рублей. На прошлые заседания его, как выяснилось, не привезли потому, что он лежал в больнице – перед первым заседанием вдруг оказалось, что он лежит, не реагируя ни на какие физические раздражители. Недавно его выписали. Диагноз неизвестен.

«Вину признал и признаю, что я могу сказать?» – сказал суду Алексей Червяков.

Все заседание он вел себя странно. Заламывал руки, ходил по клетке, крутился на месте. На вопросы суда он тоже отвечал странно. Как, например, на вопрос о месте прописки и жительства.

«Россия», – емко ответил он на вопрос судьи о том, где хотел бы отбывать домашний арест.

После нескольких попыток удалось выяснить, что до начала преступных гастролей он жил в Иваново, в квартире с бабушкой.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Выкинул телефон после этого случая»

Других участников мошеннической схемы пока не нашли. Что примечательно, каждый раз в телефонных разговорах голос был женский. Как злоумышленникам удавалось идеально копировать голоса родственников пострадавших, пока непонятно.

«Они ведь знали и мой адрес, и номер сотового телефона, и стационарного. И все обо мне и жене. После этого случая я отключил и выкинул стационарный телефон и не беру трубки на сотовом от незнакомых номеров», – рассказал агентству Михаил Васягин.

В конце процесса подсудимому продлили меру пресечения – еще на три месяца он останется под стражей.