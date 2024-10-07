В Казани мошенники подделали голос подруги пожилой женщины и выманили у нее полмиллиона

В Ново-Савиновском суде Казани перенесли заседание по делу уроженца Ивановской области Алексея Червякова. Его обвиняют в семи эпизодах мошенничества со значительным ущербом, трех эпизодах в крупном размере и в одном – в особо крупном.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Одна из жертв, пожилая жительница Приволжского района Казани, поделилась с «Татар-информом», что однажды ей позвонила подруга и сказала, что попала в ДТП – якобы она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина попросила дать ей денег, чтобы откупиться.

«Голос точно был моей подруги, я ее знаю уже 60 лет. Подруга знала, что недавно я продала свою дачу и я не смогла отказать. Ко мне пришел курьер, как я позже узнала, его зовут Алексей Червяков. Худощавый такой, щеки впалые. Я попросила его подойти поближе, чтобы я запомнила его лицо, вдруг он окажется мошенником. Он согласился, тогда же я обратила внимание на татировку на руке, что-то похожее на змею», – рассказала пострадавшая.

Женщина поняла, что стала жертвой обмана лишь спустя некоторое время. Лжеполицейский обещал вскоре снова связаться с ней, но этого так и не произошло. Потерпевшая также приобрела вещи и продукты для больницы, куда положили ее подругу. Однако, когда связь не была установлена, она позвонила дочери подруги, чтобы узнать о состоянии здоровья ее матери. Выяснилось, что с доверчивой женщиной связался мошенник, который подделал голос подруги.

«Тогда я узнала, что с моей подругой все в порядке и она дома. Очень жаль, я кому-то просто подарила свою дачу, но рада, что с подругой все в порядке. Теперь я жду суд», – сказала она.

По словам потерпевшей, в Татарстане Червяков обманул шестерых человек, еще одной жертвой мошенника стал житель Иваново.

В пресс-службе суда «Татар-информу» сообщили, что сегодня утром в СИЗО Алексей Червяков никак не реагировал на внешние раздражители – не вставал и не отвечал на вопросы. В результате его поместили в отделение больницы для осужденных. Было решено перенести судебное заседание. Стоит указать, по делу Червяков проходит в качестве полностью вменяемого.