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После столкновения поезда и фуры в Альметьевском районе прокуратура начала проверку
Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения грузового автомобиля с поездом в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным транспортной прокуратуры, на перегоне станций Альметьевск – Кульшарипово Куйбышевской железной дороги произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем.
На место происшествия выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Проводится проверка соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«Татар-информ» рассказывал, что в результате столкновения водитель фуры получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали. Как сообщили агентству в Госавтоинспекции республики, информация о причинах ДТП и состоянии пострадавшего водителя сейчас устанавливаются.
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