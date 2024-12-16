После столкновения поезда и фуры в Альметьевском районе прокуратура начала проверку

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения грузового автомобиля с поездом в Альметьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным транспортной прокуратуры, на перегоне станций Альметьевск – Кульшарипово Куйбышевской железной дороги произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем.

На место происшествия выехали старший помощник Камского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Проводится проверка соблюдения требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате столкновения водитель фуры получил серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали. Как сообщили агентству в Госавтоинспекции республики, информация о причинах ДТП и состоянии пострадавшего водителя сейчас устанавливаются.