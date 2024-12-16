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Происшествия 16 декабря 2024 11:48

На ж/д переезде в Альметьевском районе поезд столкнулся с фурой

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Сегодня на железнодорожном переезде в Альметьевском районе возле села Кульшарипово произошло столкновение поезда и фуры.

Как стало известно «Татар-информу», в результате столкновения водитель фуры получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Альметьевскую многопрофильную больницу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#поезд #ДТП #альметьевский район
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