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На ж/д переезде в Альметьевском районе поезд столкнулся с фурой
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Сегодня на железнодорожном переезде в Альметьевском районе возле села Кульшарипово произошло столкновение поезда и фуры.
Как стало известно «Татар-информу», в результате столкновения водитель фуры получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Альметьевскую многопрофильную больницу.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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