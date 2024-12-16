На ж/д переезде в Альметьевском районе поезд столкнулся с фурой

Сегодня на железнодорожном переезде в Альметьевском районе возле села Кульшарипово произошло столкновение поезда и фуры.

Как стало известно «Татар-информу», в результате столкновения водитель фуры получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Альметьевскую многопрофильную больницу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.