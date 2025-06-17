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Происшествия 17 июня 2025 11:09

После ссоры подростка с мужчиной в Зеленодольском районе возбудили уголовное дело

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В Татарстане следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после конфликта между 17-летним подростком и мужчиной в Осиново. О результатах расследования дела доложат главе СК Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы писали, что инцидент произошел во дворе дома на улице Марата Ахметшина. Подросток гулял с девушкой и ее собакой, а рядом находился мужчина с маленьким ребенком. В какой-то момент собака побежала в сторону малыша, испугав его.

Между мужчиной и подростком началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. После этого оба участника инцидента написали заявления в полицию.

#осиново #Уголовное дело #Зеленодольский район РТ
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