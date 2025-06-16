Полиция начала проверку после потасовки подростка с мужчиной из-за собаки в Осиново

В Осиново полиция проводит проверку после конфликта между 17-летним подростком и местным жителем.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел во дворе дома на улице Марата Ахметшина. Подросток гулял с девушкой и ее собакой, а рядом находился мужчина с маленьким ребенком. В какой-то момент собака побежала в сторону малыша, испугав его.

Между мужчиной и подростком началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. После этого оба участника инцидента написали заявления в полицию.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ.