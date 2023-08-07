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После смертоносного урагана Минлесхоз Татарстана проводит ревизию деревьев в лесах
Татарстан завершил ликвидацию последствий сильного урагана, прошедшего в конце июля. Лесники республики убрали поваленные ветром деревья и приступили к ревизии лесных массивов с высокой рекреационной нагрузкой. Об этом «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В эти дни в Татарстане завершены работы по уборке поваленных ураганом и аварийных деревьев. Мной дано поручение провести дополнительное обследование лесных насаждений, находящихся вблизи мест массового отдыха граждан и детских оздоровительных лагерей, на предмет наличия сухостойных, аварийных деревьев», – сказал он.
Спикер объяснил, почему упали хвойные деревья в Марий Эл во время сильного урагана и погубили 10 человек, в том числе 9 татарстанцев. Он также рассказал об особенностях корневой системы хвойных деревьев.
«Во время урагана главную роль сыграла не корневая система деревьев, а разрушительная сила стихии, которая стала губительной. К сожалению, предсказать наступление урагана или вычислить его силу, не всегда возможно», – подчеркнул Равиль Кузюров.
Подробнее о ликвидации последствий урагана в лесах Татарстана и пожароопасной обстановке читайте в материале «Татар-информа» «Экстремальное лето»: Татарстан в пятый раз закрыл леса и борется с нашествием гусениц».
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