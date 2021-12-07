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Происшествия
7 декабря 2021  15:12
Павел Климчак

После смерти супругов от отравления угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как вечером 6 декабря в одной из квартир на улице Короленко в Казани обнаружили тела двух погибших от отравления угарным газом супругов.

По предварительным данным следкома, мужчина и женщина погибли 4 декабря. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в квартире в Казани.

#смерть от отравления угарным газом #угарный газ #Уголовное дело
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