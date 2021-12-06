Мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в квартире в Казани

Инцидент произошёл в квартире на улице Короленко. Родственники обнаружили внутри тела двух погибших – 45-летней женщины и 48-летнего мужчины.

По предварительной версии, они погибли от отравления угарным газом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В МЧС напоминают, что основными источниками угарного газа являются неисправные газовые, масляные, дровяные печи и прочие газовые приборы, нагреватели воды в бассейне и двигатели машин, выпускающие выхлопные газы.

Трещины в печах, забитый дымоход и недостаточная вентиляция могут привести к концентрации газа в помещении. Угарный газ не имеет вкуса, цвета и запаха.

По данным МЧС, с начала года в Татарстане произошёл 41 случай отравления угарным газом, в котором погибли 15 взрослых и один ребёнок, пострадали еще 75, в том числе 27 детей.