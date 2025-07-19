После смерти 19-летнего рабочего на стройке в Бугульме возбудили уголовное дело

В Бугульме после смерти 19-летнего рабочего на стройке возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход расследования контролирует Бугульминская городская прокуратура.

«Татар-информ» рассказывал, что молодой человек упал с кабины транспортного средства и попал под колеса. Трагедия произошла примерно в 16:00 на территории компании «Стройбарс», расположенной на улице Нефтяников.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.